РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на ребенка в деревне Мотяково Люберец, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 29 июня в 17:45 в деревне Мотяково в районе корпуса 5 дома №66 водитель легкового автомобиля BMW наехал на юного пешехода во внутридворовой территории. В результате ДТП ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.