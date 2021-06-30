РИАМО - 30 июн. В эти минуты началась программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», глава российского государства будет отвечать на вопросы граждан страны в прямом эфире.

Россияне отправили более 1,5 млн обращений президенту РФ. Более 675 тыс. обращений были поданы в колл-центр, свыше 338 тыс. подали через СМС или ММС, еще более 106 тыс. — через мобильное приложение «Москва – Путину», а более 321 тыс. обращений поступили через социальные сети.

Прямую линию транслирует Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на эфир с главой государства отвели три часа.

Первая прямая линия Путина состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда россияне прислали президенту более 400 тыс. вопросов, он ответил на 46. На следующий год количество обращений выросло до 1,5 млн.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Онлайн-репортаж

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