РИАМО - 30 июн. Врач-терапевт, автор книги «Коронавирус: как защитить себя?» Ольга Кашубина отметила, что невозможно предсказать реакцию организма на введение вакцины от коронавируса, поэтому важно заранее позаботиться о возможности немного отдохнуть и прийти в себя.

Реакция организма на вакцину от Covid-19 индивидуальна. Большинство привившихся переносит вакцинацию легко, без какой-либо болезненной реакции организма. Однако после прививки может подняться температура, возникнуть ломота в теле, болеть место укола.

«Я очень легко перенесла вакцинацию, но знаю людей, у которых она прошла очень тяжело. Заранее невозможно предсказать, как перенесешь прививку от коронавируса именно ты, поэтому и подготовиться невозможно. Другое дело, что, перенеся первый укол, можно предположить, как пройдет вторая доза», – сказала Кашубина в интервью радио Sputnik.

В связи с этим она порекомендовала делать прививку в пятницу (или в не очень напряженный день), так как могут возникнуть побочные реакции.

Врач-терапевт подчеркнула, что перед вакцинацией нельзя принимать антигистаминные препараты, они не облегчат самочувствие. А вот после прививки может пригодиться жаропонижающее.

«Это снимет симптомы вроде головой боли и температуры, но никак не повлияет на скорость выработки антител, на иммунную реакцию организма на вакцину и не снизит ее эффективность», – пояснила Кашубина.

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30 ИЮНЯ

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