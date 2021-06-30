РИАМО - 30 июн. Врач-терапевт, автор книги «Коронавирус: как защитить себя?» Ольга Кашубина отметила, что невозможно предсказать реакцию организма на введение вакцины от коронавируса, поэтому важно заранее позаботиться о возможности немного отдохнуть и прийти в себя.
Реакция организма на вакцину от Covid-19 индивидуальна. Большинство привившихся переносит вакцинацию легко, без какой-либо болезненной реакции организма. Однако после прививки может подняться температура, возникнуть ломота в теле, болеть место укола.
«Я очень легко перенесла вакцинацию, но знаю людей, у которых она прошла очень тяжело. Заранее невозможно предсказать, как перенесешь прививку от коронавируса именно ты, поэтому и подготовиться невозможно. Другое дело, что, перенеся первый укол, можно предположить, как пройдет вторая доза», – сказала Кашубина в интервью радио Sputnik.
В связи с этим она порекомендовала делать прививку в пятницу (или в не очень напряженный день), так как могут возникнуть побочные реакции.
Врач-терапевт подчеркнула, что перед вакцинацией нельзя принимать антигистаминные препараты, они не облегчат самочувствие. А вот после прививки может пригодиться жаропонижающее.
«Это снимет симптомы вроде головой боли и температуры, но никак не повлияет на скорость выработки антител, на иммунную реакцию организма на вакцину и не снизит ее эффективность», – пояснила Кашубина.
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30 ИЮНЯ
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
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