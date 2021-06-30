РИАМО - 30 июн. За последние сутки в Московской области выявили 2 583 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных в регионе достигло 314 161, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По последним данным, в Подмосковье от инфекции привились более 1,5 млн человек. Из них около 500 тыс. – люди старше 60 лет.

Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить пандемию.

Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Вакцинируют граждан старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп