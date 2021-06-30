РИАМО - 30 июн. Подмосковные медики вылечили за истекшие сутки еще 1723 пациента с коронавирусом. С начала пандемии число выздоровевших в регионе достигло 254 676 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в регионе выявили 2583 новых случая заражения. Всего за время пандемии в Подмосковье зарегистрировали 314 161 случай инфекции.

С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 511 пациентов, за сутки спасти не удалось 17 человек.

Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп