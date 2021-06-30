РИАМО - 30 июн. Московские медики за последние сутки вылечили от коронавируса 5 574 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 158 719, сообщает столичный оперштаб.

Также за последние 24 часа в мегаполисе выявили 5 823 новых случая заражения, 1 725 человек отправлены в больницы, на ИВЛ находятся 678 человек.

Кроме того, за сутки в Москве скончались 117 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп