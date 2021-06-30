РИАМО - 30 июн. В среду в 19:10 в прямом эфире на телеканале «Москва 24» начнется розыгрыш пяти автомобилей в рамках программы стимулирования вакцинации, сообщается на сайте мэра столицы.

Победителям позвонят организаторы с телефона: +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз.

Раз в неделю разыгрывают по пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей каждый. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня среди тех, кто привился с 14 по 20 июня в Москве.

Пять счастливцев определяют случайным образом из всех, кто получил первый компонент вакцины за прошедшую неделю. Следующие розыгрыши пройдут 7 и 14 июля.

Имена победителей можно найти на mos.ru. По ссылке можно проверить свою победу.

Для того, чтобы спасти свое здоровье и здоровье окружающих врачи рекомендуют делать прививки от коронавируса. Благодаря вакцинации можно будет победить пандемию, напоминают медики.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп