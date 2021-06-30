РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. Ремонт подъезда дома №5А в микрорайоне Южный Котельников планируют завершить до 15 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы Котельников Алексей Воронцов проверил ход ремонта в подъезде дома №5А в микрорайоне Южный. К нему также присоединилась руководитель Ассоциации председателей Советов МКД в городском округе Римма Ибрагимова.

Ранее на одной из встреч жители обратились к главе Котельников Сергею Жигалкину с просьбой отремонтировать подъезд. В ходе осмотра главой было дано поручение выполнить ремонт входной группы, ступенек и всех этажей подъезда сроком с 15 июня до 15 июля.

На данный момент в подъезде идет шпаклевание на 7 этаже. Работают три человека по графику с 10:00 до 18:00. После всех отделочных работ пригласят художника для росписи этажей.

Начальник участка УК «Успех» Сергей Петров добавил, что также планируется замена освещения и обновление информационных стендов. Они уже заказаны в типографии.

Инициативные жители подъезда рассказали, что наблюдение за ходом работ ведется ими ежедневно. Они принимают активное участие и взаимодействуют с УК по вопросу ремонта подъезда.

В городском округе Котельники будет отремонтировано 13 подъездов. Все они находятся на курировании у Сергея Жигалкина и начальника управления ЖКИ Ларисы Визаулиной.