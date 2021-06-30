РИАМО - 30 июн. Подмосковье уже второй год входит в число регионов-лидеров по реализации целевой модели контрольно-надзорной деятельности (КНД) и занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Регуляторная гильотина – действующая реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на уменьшение административной нагрузки на бизнес. Важную роль здесь играет цифровизация. В Московской области на цифровой контроль взято порядка 5 млн объектов. Это позволяет организовывать надзор автоматизированно и дистанционно, сокращая очные проверки», – сообщил министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что благодаря таким механизмам контрольно-надзорная деятельность, выстроенная в регионе, лидирует в рейтинге Минэкономразвития России уже в течение двух лет.

«Сегодня Подмосковье достигло показателей, которые запланированы на конец 2021 года, и мы продолжаем работать с опережением», – подчеркнул Рымар.

Реализация целевой модели КНД оценивается по 6 направлениям: нормативно-правовое регулирование, профилактика нарушений, применение риск-ориентированного подхода, оценка результативности и эффективности, информационное обеспечение и влияние на состояние инвестиционного климата.

Таким образом, по итогам прошлого года регион получил общую оценку экспертного мониторинга – 100%.

Одним из элементов цифровизации КНД в Московской области стало мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Оно дает возможность автоматически создавать задания для проведения проверок по чек-листам и фотофиксации контролируемых объектов в формате до/после.