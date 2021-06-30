РИАМО - 30 июн. Подмосковье уже второй год входит в число регионов-лидеров по реализации целевой модели контрольно-надзорной деятельности (КНД) и занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Он добавил, что благодаря таким механизмам контрольно-надзорная деятельность, выстроенная в регионе, лидирует в рейтинге Минэкономразвития России уже в течение двух лет.
«Сегодня Подмосковье достигло показателей, которые запланированы на конец 2021 года, и мы продолжаем работать с опережением», – подчеркнул Рымар.
Реализация целевой модели КНД оценивается по 6 направлениям: нормативно-правовое регулирование, профилактика нарушений, применение риск-ориентированного подхода, оценка результативности и эффективности, информационное обеспечение и влияние на состояние инвестиционного климата.
Таким образом, по итогам прошлого года регион получил общую оценку экспертного мониторинга – 100%.
Одним из элементов цифровизации КНД в Московской области стало мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Оно дает возможность автоматически создавать задания для проведения проверок по чек-листам и фотофиксации контролируемых объектов в формате до/после.
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