РИАМО - 30 июн. За последние сутки в столице выявили 5823 случая коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 358 215 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью в городе остается тяжелой. Растет число госпитализаций, а также количество смертей в больницах.

Для того, чтобы спасти свое здоровье и здоровье окружающих врачи рекомендуют делать прививки от коронавируса. Благодаря вакцинации можно будет победить пандемию, напоминают медики.

В России за сутки выявлено 21 042 новых случая Covid-19 в 85 регионах. Умерли 669 человек, полностью выздоровели 16 356 пациентов.

В РФ всего зарегистрировано 5 514 599 случаев коронавируса. За весь период пандемии произошло 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп