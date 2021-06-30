РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Работу по возведению пристройки на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино подмосковных Люберец организуют в 2-3 смены, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня есть вопросы по приобретению всевозможных материалов, приборов. Суть в том, что в последний месяц цены растут. Есть жалобы от подрядчика. Мы не первый раз занимается подобными объектами, уверен, что мы его завершим. Мы отдаем себе отчет, что здесь перегружена 2 смена. Мы ставим задачу школу запустить к 1 сентября, но это крайне сложно», - сказал Ружицкий.

По его словам, люди на объекте есть, в целом материалы закуплены.

«Если режим работы не мешает, то будет организована работа круглосуточно: в две, в три смены», - отметил Ружицкий.