РИАМО - 30 июн. Число привитых от коронавируса в Подмосковье превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тыс. — это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Запись на вакцинацию от Covid-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов», — сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку можно работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Вакцинируют граждан старше 18 лет.

Для того, чтобы вакцинироваться в поликлинике, нужно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

В Подмосковье растет число желающих привиться от коронавируса. Врачи советуют делать прививки, чтобы спасти свое здоровье и здоровье своих близких.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп