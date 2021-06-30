РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жители поселков Малаховка и Красково городского округа Люберцы 1 и 8 июля могут задать свои вопросы начальнику теруправления администрации муниципалитета Ольге Байковой во время личного приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Личный прием жителей Малаховки начальником территориального управления Малаховка-Красково Ольгой Байковой состоится 1 июля с 15:00. Запись на него проводится в приемной по телефону: 8(495)501-05-22.

В Краскове прием пройдет 8 июля с 15:00. Запись стартует с 5 июля в приемной по телефону: 8(495)501-55-90.