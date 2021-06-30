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  2. Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить
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Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о введении новых пособий. Каков их размер и порядок получения, РИАМО разъяснил юрист.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Законодательная база

© РИАМО,   Александр Манзюк

С 1 июля 2021 года вступают в силу положения федерального закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на реализацию инициатив президента, которые он озвучил в послании Федеральному собранию 21 апреля. В частности, изменения внесут в федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», уточнил Эрдни Манджиев, юрист «Европейской юридической службы».

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Пособие в связи с ранней постановкой на учет по беременности

© РИАМО,   Александр Манзюк

Раньше при постановке на учет в ранние сроки беременности женщинам выплачивали единовременное пособие в размере около 700 рублей. Теперь пособие будущим мамам, вставшим на учет, будут выплачивать ежемесячно, однако оно положено не всем. Чтобы получить выплату, нужно выполнить следующие условия:

- срок беременности должен составлять шесть или более недель (но не более 12) на момент обращения за пособием;

- среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания на дату обращения за пособием.

Размер пособия для беременных, соответствующих требованиям, будет зависеть от субъекта РФ, в котором проживает женщина. По закону размер пособия должен составлять 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и меняться в соответствии с ежегодным пересчетом прожиточного минимума.

Президент в своем послании назвал среднюю величину пособия — 6350 рублей. Эрдни Манджиев напомнил, что прожиточный минимум на 2021 год в Москве для трудоспособного населения составляет 20 589 рублей, а в Московской области — 14 987 рублей.

Пособие назначает и выплачивает Пенсионный фонд России. Выплаты начинаются с месяца фиксации факта беременности в медицинском учреждении и начисляются вплоть до родов или прерывания беременности,если женщина обратилась за пособием в ПФР в течение 30 дней со дня постановки на учет. При этом женщина должна доносить ребенка как минимум до 12 недель беременности. Есть и еще один вариант: деньги будущей матери начислят с месяца обращения за назначением пособия до месяца родов или прерывания беременности, если женщина обратилась за пособием позже 30 дней со дня постановки на учет в медучреждении.

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Ежемесячное пособие для детей от 8 до 17 лет из неполных семей

© РИАМО,   Александр Манзюк

Другая мера поддержки, впервые упомянутая 21 апреля, — новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей. Право на пособие имеет единственный родитель такого ребенка или родитель (законный представитель) ребенка, на которого выплачивают алименты. При этом доход семьи, претендующей на выплату, должен быть ниже величины прожиточного минимума в субъекте РФ на момент обращения за пособием.

В свидетельстве о рождении детей, подпадающих под указанную меру поддержки, либо указан только один родитель, либо сведения об отце в акт о рождении внесли по заявлению матери. Также деньги положены тем детям, один из родителей которых умер, без вести пропал или объявлен умершим.

Если в малоимущей семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, соответствующих вышеперечисленным критериям, пособие выплачивается на каждого ребенка.

Размер пособия на ребенка из неполной семьи также составляет 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, в котором проживает семья. Размер выплаты в среднем по стране составит 5650 рублей, согласно заявлению президента. Напомним, что Москве на 2021 год прожиточный минимум для ребенка — 15 582 рубля, в Московской области — 13 531 рубль.

Размер пособия будет ежегодно пересчитываться вслед за изменением суммы прожиточного минимума для детей.

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Как получить пособия

© пресс-служба администрации г.о. Люберцы

По словам юриста, пока правительство РФ еще не установило конкретный перечень документов для получения вышеуказанных пособий. Скорее всего, туда войдут такие документы, как паспорт, свидетельства о рождении детей, справка о подушевом доходе семьи (с учетом всех доходов, в том числе других пособий и выплат) и другие документы, а обращаться за назначением пособий нужно будет в МФЦ или в ПФР. Формы заявлений правительство установит в ближайшее время, уверяет Манджиев.

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