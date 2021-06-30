Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить

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Раньше при постановке на учет в ранние сроки беременности женщинам выплачивали единовременное пособие в размере около 700 рублей. Теперь пособие будущим мамам, вставшим на учет, будут выплачивать ежемесячно, однако оно положено не всем. Чтобы получить выплату, нужно выполнить следующие условия:

- срок беременности должен составлять шесть или более недель (но не более 12) на момент обращения за пособием;

- среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания на дату обращения за пособием.

Размер пособия для беременных, соответствующих требованиям, будет зависеть от субъекта РФ, в котором проживает женщина. По закону размер пособия должен составлять 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и меняться в соответствии с ежегодным пересчетом прожиточного минимума.

Президент в своем послании назвал среднюю величину пособия — 6350 рублей. Эрдни Манджиев напомнил, что прожиточный минимум на 2021 год в Москве для трудоспособного населения составляет 20 589 рублей, а в Московской области — 14 987 рублей.

Пособие назначает и выплачивает Пенсионный фонд России. Выплаты начинаются с месяца фиксации факта беременности в медицинском учреждении и начисляются вплоть до родов или прерывания беременности,если женщина обратилась за пособием в ПФР в течение 30 дней со дня постановки на учет. При этом женщина должна доносить ребенка как минимум до 12 недель беременности. Есть и еще один вариант: деньги будущей матери начислят с месяца обращения за назначением пособия до месяца родов или прерывания беременности, если женщина обратилась за пособием позже 30 дней со дня постановки на учет в медучреждении.

Как получить выплату на питание беременным, кормящим матерям и детям в Подмосковье>>