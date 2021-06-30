РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. По просьбе жителей в одном из подъездов дома по улице Некрасова в подмосковной Балашихе появился пандус, свою инициативу они выдвинули на сайте движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Просьбу горожан поддержали, и спустя месяц людям с ограниченными возможностями здоровья, а также мамам с колясками стало гораздо удобнее спускаться и подниматься по лестнице в подъезде. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проконтролировал исполнение их инициативы.

«Жители дома сообщили, что им нужен пандус на первом этаже. Инициатива жителей была реализована. Мы с коллегами пришли посмотреть уже выполненную работу. Был сделан откидной пандус», – сказал Ефимов.

От обращения до реализации в данном случае прошло чуть больше месяца.

По словам одного из жителей, дому уже почти 50 лет, количество пожилых людей здесь увеличивается, много мам с колясками.

«Раньше не было возможности ничего сделать, сейчас все изменилось, нам по-настоящему облегчили жизнь. Это отличный пример того, что не нужно молчать о своих проблемах. Можно их огласить и тебе помогут», – подчеркнул житель.

Движение общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» создано 12 марта. Его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов. Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.