РИАМО - 30 июн. Все объекты социальной сферы и жилой фонд Москвы должны быть подготовлены к новому отопительному сезону к 1 сентября, сейчас готовность составляет примерно 20%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В жилищно-коммунальном хозяйстве нет перерывов. Заканчивается один сезон, а параллельно уже идет подготовка к следующему. В соответствии с планом, утвержденным мэром, все объекты социальной сферы и жилой фонд должны быть подготовлены к новому отопительному сезону к 1 сентября. В общей сложности — около 74 тыс. зданий, из которых почти 34 тыс. жилых домов», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что сейчас работы идут в соответствии с графиком.

«Еще идет ремонт и профилактика объектов энергетики — ТЭЦ, районных тепловых станций, перекладка сотен тысяч километров магистралей, которые должны быть в полной готовности чуть позже, к 15 сентября», — подчеркнул заммэра.