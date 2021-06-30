«Еще 4 выпускника городского округа Люберцы по результатам ЕГЭ получили 100 баллов! Сергей Демидов из Кадетской школы получил максимальный балл по физике, Диана Гюрджян из гимназии №16 и Виталий Ким из школы №48 – по истории, Алина Гасанбекова из школы №54 – по обществознанию. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с выдающимися результатами. Вы – гордость нашего округа», – сказал Ружицкий.