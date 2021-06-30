РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Онлайн-голосование по вопросу обустройства 5 зон озеленения в экопарке «Губайловский» стартовало в подмосковном Красногорске, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, предлагаем вам принять участие в опросе и проголосовать «за» или «против» устройства 5 ландшафтных зон в экопарке «Губайловский», - говорится в сообщении.

К опросу прикрепили презентацию с примерами оформления и предполагаемыми местами расположения зон.

Голосование продлится до 4 июля включительно.