РИАМО - 30 июн. Жители Москвы в аномальную жару потребляли больше воды и электричества, показатель потребления вырос на 15 и 17% соответственно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Потребление электрической энергии действительно выросло на 17%. Но город сделал выводы после 2005 года, когда однажды половина Москвы осталась без света, и нарастил объемы генерации. Теперь даже при увеличении потребления 30% электроэнергии имеется в запасе», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что в жаркую погоду жители мегаполиса стали на 15% больше употреблять воды. Запасов воды в городе достаточно.

«Сейчас мы используем лишь половину имеющихся резервов мощности. К тому же зимой мы проделали большую работу по заполнению наших систем водоснабжения. Благодаря этому водоемы Вазуской и Москворецкой систем заполнены на 90-94% от их максимальных отметок. Система в целом работает достойно. Словом, все идет по плану», - отметил заммэра.

Бирюков также рассказал, что с жарой в городе борются в том числе с помощью аэрации воздуха. В этой работе задействованы 4,5 тыс. машин.