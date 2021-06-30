РИАМО - 30 июн. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Московской области завоевали Гран-при и 5 медалей за качество продукции на конкурсе Международной молочной недели, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Конкурс проводился Всероссийским научно-исследовательским институтом маслоделия и сыроделия 20-25 июня. Международная молочная неделя проходила в городе Углич Ярославской области. Свою молочную продукцию представили предприятия разных регионов России, а также стран СНГ. Ее оценивали квалифицированные эксперты.

«Наши фермеры на Международной молочной неделе были удостоены 6 высших наград. Самую главную награду – Гран-при конкурса «За высокое качество продукции» – получила сыроварня «Сыр&Beer» из Королева за твердые сыры «Калязинский» и «Золотая осень» и полутвердый сыр с трюфелем. Также они были удостоены 2 золотых медалей за 4 вида сыров и серебряной за сливочное масло», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Золотые медали сыроварня «Сыр&Beer» получила за сыры с белой плесенью «БРИ» и «Камамбер», сыр с красной и белой плесенью «Рыжик» и молодой сливочный сыр «Страчателла».

Министр добавил, что золото и серебро привез и агрохолдинг «Братья Чебурашкины».

«Предприятие «Братья Чебурашкины» из Дмитровского городского округа по итогам конкурса награждено золотой медалью за новинку – безлактозные сливки жирностью 10%. А ряженка семейной фермы из цельного молока получила серебряную награду», – отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что оба подмосковных хозяйства уже неоднократно получали высшие награды на разных международных конкурсах.