РИАМО - 30 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как реализуются меры по завершению строительства проблемных объектов в Одинцовском городском округе в ЖК «Лайково», в составе которого 12 многоквартирных домов, их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Работа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Он был представлен губернатору в мае во время прошлого рабочего визита на объект. Прежний застройщик, входящий в группу компаний «Урбан Групп», не выполнил свои обязательства в срок. Для решения проблемы привлекли Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

«Федеральный фонд достраивает эти объекты, но на наших территориях мы ответственность с себя не снимаем. Президент поставил задачу, и все обязательства мы должны выполнить. Очень важно, чтобы люди получили свои ключи и избавились от накопившихся проблем. И необходимо все сопровождать информационно, чтобы каждый человек понимал, кто строит, какие работы ведутся и когда они получат ключи», — сказал Воробьев.

Сейчас на объекте задействовано свыше 600 рабочих, 14 единиц строительной техники и 7 башенных кранов. Для того, чтобы ускорить темпы работ, в июле число рабочих планируется увеличить до 800 человек. Далее их количество вырастет до 1 тыс.

ЖК обеспечат социальной инфраструктурой. В 2022 году здесь планируется построить детсад на 380 мест, а в 2023 году — школу на 1,1 тыс. мест. В дальнейшем предусмотрено возведение еще нескольких образовательных учреждений, стационара и поликлиники.

«Средства на строительство формируются из двух источников — из федерального бюджета и из бюджета Московской области. Деньги выделены в полном объеме. Наша задача — завершить строительство жилых объектов, выполнить благоустройство и передать жилье людям, которые ждут его несколько лет», — отметил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Константин Тимофеев.

Перед Подмосковьем стоит задача — до конца 2023 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Так на одной из встреч губернатор региона Андрей Воробьев докладывал президенту РФ Владимиру Путину.

С начала 2021 года в Московской области уже выдали около 8,1 тыс. ключей, а всего в этом году их получат более 20 тыс. человек.