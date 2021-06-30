РИАМО - 30 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как реализуются меры по завершению строительства проблемных объектов в Одинцовском городском округе в ЖК «Лайково», в составе которого 12 многоквартирных домов, их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Работа продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Он был представлен губернатору в мае во время прошлого рабочего визита на объект. Прежний застройщик, входящий в группу компаний «Урбан Групп», не выполнил свои обязательства в срок. Для решения проблемы привлекли Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Сейчас на объекте задействовано свыше 600 рабочих, 14 единиц строительной техники и 7 башенных кранов. Для того, чтобы ускорить темпы работ, в июле число рабочих планируется увеличить до 800 человек. Далее их количество вырастет до 1 тыс.
ЖК обеспечат социальной инфраструктурой. В 2022 году здесь планируется построить детсад на 380 мест, а в 2023 году — школу на 1,1 тыс. мест. В дальнейшем предусмотрено возведение еще нескольких образовательных учреждений, стационара и поликлиники.
Перед Подмосковьем стоит задача — до конца 2023 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Так на одной из встреч губернатор региона Андрей Воробьев докладывал президенту РФ Владимиру Путину.
С начала 2021 года в Московской области уже выдали около 8,1 тыс. ключей, а всего в этом году их получат более 20 тыс. человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии