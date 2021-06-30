РИАМО - 30 июн. За последние годы на территории Москвы крупных ландшафтных пожаров не было, а число палов травы сократилось на 50-60%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В основном случаются небольшие очаги в новой Москве из-за того, что люди забывают потушить костер. Но с помощью пожарной авиации и беспилотников мы регулярно мониторим ситуацию и быстро замечаем их, не даем им превратиться в большие природные пожары. Для тушения же помимо сил пожарно-спасательного гарнизона в Москве в последние годы создано свое подразделение из 650 единиц техники», - рассказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Речь идет о машинах с водозаборными устройствами, насосами, пожарными рукавами.

«В случае необходимости они могут тушить пожар и в домах высотой до 12 этажей. Мы понимаем, что комфортно в Москве может быть только при условии безопасности на территории всей московской агломерации», - добавил заммэра.