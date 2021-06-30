Власти Московского региона ограничили посещение кафе и ресторанов, но это вовсе не повод отчаиваться. Привычным посиделкам в заведениях найдется удачная альтернатива. Как развлечься тем, у кого пока нет QR-кода, и где вкусно поесть в приятной компании, читайте в подборке РИАМО.

Пикник в парке

В Подмосковье действует запрет на использование парковой инфраструктуры вроде спортивных площадок и аттракционов, но в самих парках гулять все еще разрешено. А значит, посидеть на траве в тени раскидистых деревьев жителям региона никто не помешает.

В городских парках можно устраивать пикники на всей территории, кроме заповедных и коммерческих участков. Разжигать же костер или использовать мангал можно только в специальных зонах.

На пикник можно взять пару пледов, мячи и теннисные ракетки, а для перекуса – фрукты и ягоды, сэндвичи, воду и сладкие напитки. Скоропортящиеся продукты можно переносить в специальных сумках-холодильниках.

В первый уикенд месяца, 3 и 4 июля, в Московский регион вновь вернется солнце, а температура воздуха поднимется до 27 градусов. Поэтому на пикник стоит захватить солнцезащитный крем или зонтик, который защитит от прямых солнечных лучей.

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Уличная еда

Пока рестораны и кафе закрыты для непривитых и граждан с медотводом, можно отправиться на поиски заведений, работающих навынос. Уличная еда остается актуальной в любой сезон: многих порадует вкусная шаурма из проверенного места и кофе с собой из кофейни неподалеку. Некоторые точки фастфуда, например, McDonald's и KFC, продают еду навынос через специальные окна. С «уловом» можно отправиться в парк или остановиться на уличных скамейках.

Также в этом году начало работу модное культурно-гастрономическое пространство под открытым небом – «Рестопаркинг». Он расположен в Парке Горького и занимает территорию 1500 метров. Здесь можно попробовать бургеры, французские и датские хот-доги, пиццу, пасту, поке, шашлык, плов, шаурму, гирос, веганскую еду и многое другое. В «Рестопаркинге» работает Beer point, где можно попробовать крафтовое пиво, а для любителей напитков покрепче на территории открыт алкобар Johnnie Highball.

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Кейтеринг

Если вы собираетесь закатить вечеринку, отпраздновать день рождения или устроить детский праздник, то можете воспользоваться услугами кейтеринговых компаний. Они смогут не только приготовить и доставить интересные блюда, но и подобрать локацию для праздника, украсить помещение и составить развлекательную программу для гостей.

В меню у таких компаний – канапе, салаты, бургеры, хот-доги, тако, ассорти десертов и фруктовые тарелки. Блюда подойдут как для мясоедов, так и для вегетарианцев. В некоторых случаях на мероприятие могут даже привести бар с крепкими напитками.

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«Ресторан» на балконе

Устроить шикарный ужин можно и дома: достаточно вынести обеденный стол на балкон и открыть на нем окна, чтобы во время трапезы любоваться хорошим видом. На стол можно поставить блюда из тех же ресторанов, которые не пускают в помещение без QR-кода – прошлогодний локдаун наладил контакт заведений общественного питания и служб доставки.

А еще вы можете попробовать приготовить ресторанное блюдо самостоятельно. Некоторые заведения продают наборы для приготовления пиццы или сладких безалкогольных коктейлей с подробными инструкциями. В регионе также работают сервисы доставки продуктов с рецептами – там можно заказать наборы для ризотто, болоньезе, удона с индейкой и овощами и многое другое.

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Барбекю на даче

Если же вы устали от города и введенных в нем ограничений, можно отправиться на дачу и позвать к себе родственников или друзей.

На даче можно собрать стол из овощей со своего огорода, пожарить шашлыки, запечь в углях картошку, забраться в погреб и достать оттуда пару баночек солений, оставшихся с прошлого года. Если дача находится недалеко от реки или озера, можно отправиться на берег водоема, чтобы окунуться в прохладную воду или позагорать.

В приятной компании не останется времени на грустные мысли о том, что теперь в любимое московское кафе пускают только по QR-коду.