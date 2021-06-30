РИАМО - 30 июн. Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать, если после прививки от Covid-19 поднялась температура, сообщает Газета.ru.
В ведомстве заявили, что у некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп, например поднимется температура. Такое бывает не у всех, но это нормальная реакция. Рекомендуется принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
Иммунный ответ на вакцину формируется 35-42 дня. До тех пор необходимо носить и маску и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться.
Заболеваемость коронавирусом в России выросла во всех регионах. Свыше 23 млн граждан сделали первый укол вакцины от Covid-19.
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30 ИЮНЯ
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
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