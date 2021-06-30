РИАМО - 30 июн. Ремонт подстанций скорой медицинской помощи в Реутове будет завершен к сентябрю, а возводящиеся поликлиники в 10 микрорайоне и на улице Гагарина позволят вдвое увеличить прием пациентов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Каторов провел рабочий объезд по строящимся объектам здравоохранения. В план посещений, помимо здания поликлиники на 750 пациентов в смену в микрорайоне 10, вошли обе точки, откуда на вызов спешат врачи скорой помощи.

В поликлинике полностью ликвидированы подтопления, забетонирован пол, проведена штукатурка стен. Работы на крыше также завершены, уложен кровельный материал, завершается монтаж вентиляционных систем и систем кондиционирования. Ведется и отделка помещений под будущие врачебные кабинеты, практически завершена разводка электросетей.

Глава Реутова подчеркнул, что поликлиника в микрорайоне 10 вместе с пристройкой к поликлинике №1 в северной половине города позволит вдвое увеличить количество принимаемых в смену пациентов.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева решим эту задачу поэтапно в течение ближайших 2 лет: до конца 2021 года введем в строй поликлинику на 750 посещений, а в 2022 году завершим строительство пристройки на 250 посещений к поликлинике №1 на улице Гагарина. Таким образом мы удвоим сегодняшний резерв первичного медицинского звена», - отметил Каторов.

Также в Реутове начата реализация проекта по строительству пристройки на 250 посещений в смену к поликлинике №1 на улице Гагарина. В современном 4-этажном здании разместятся дневной стационар, неврологическое, онкологическое, диагностическое и эндоскопическое отделения, кабинеты терапевтов, офтальмолога, маммолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. По просьбам жителей проект был дополнен кабинетами стоматологической помощи.

Новый корпус соединят с действующим зданием переходом на уровне 3 этажа. Общая площадь помещений учреждения составит почти 4,7 тыс. кв. м.

«В рамках губернаторской программы до сентября 2021 года будет завершена и реконструкция обеих подстанций скорой медицинской помощи - на территории Центральной городской больницы и в помещении на Юбилейном проспекте. Главная цель, поставленная перед подрядчиками, проводящими здесь реконструкцию, - обеспечить медиков комфортными рабочими местами и местами для отдыха. При этом учли пожелания самих врачей, по их просьбам будет качественно оборудовано пространство бытовых помещений», - отметил Каторов.

Полностью завершить работы планируют к сентябрю. Реорганизация коснется и технической части, к примеру работа диспетчерской службы полностью переведена на «цифру», а это потребует и новых пространственных решений для ее сотрудников.

Обновление коснется и помещений подстанции в доме №56 на Юбилейном проспекте. За последние две недели ремонт здесь успел войти в финальную стадию, а сотрудники скорой помощи в ближайшее время начнут здесь дежурства.