РИАМО - 30 июн. Международный медицинский кластер (ММК) в Сколкове является передовым проектом не только в медицине, но и в строительстве и эксплуатации. Его здания возводят в соответствии международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания – от вентиляции до водоснабжения – и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, даже расположение здания Страсбургского университетского госпиталя в ММК способствует эффективному применению ресурсов. Его рациональная форма и ориентация направлены на максимальное использование естественного света.

Озеленение внутри и снаружи здания также окажет благоприятное воздействие на энергоэффективность, микроклимат и процесс выздоровления пациентов. Интеллектуализация всех инженерных систем жизнеобеспечения здания поможет сэкономить топливно-энергетические ресурсы.

«Комплексная совокупность особенностей здания клиники и прилегающей территории, безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов позволит получить университетскому госпиталю Страсбурга сертификат LEED не ниже ступени SILVER», – добавил Бочкарев.

По словам гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ильдара Хайруллина, «зеленые» здания отличаются гораздо меньшим потреблением электроэнергии и меньшей отдачей тепла в окружающую среду. Это позволяет поддерживать экологию города и сокращать экономические затраты. Для достижения этого эффекта применяют такой инструмент как зеленые кровли.

«Для придания индивидуальности проекту госпиталя Страсбургского университета в Международном медицинском кластере будет спроектирована экстенсивная зеленая кровля на крыше и террасах здания. Подобное решение позволит повысить энергоэффективность здания за счет теплоизоляционных свойств зеленой кровли – в холодное время года она обеспечит снижение теплопотерь, а в теплое – позволит избежать излишнего нагрева помещений», – пояснил Хайруллин.

Кроме того, зеленая кровля снижает нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков. Озеленение крыш также защищает кровельную гидроизоляцию от перепадов температур, ультрафиолетового излучения, механического повреждения и увеличивает срок ее эксплуатации.