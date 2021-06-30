РИАМО - 30 июн. Природные катаклизмы случаются в Москве достаточно часто, поэтому коммунальное хозяйство города может функционировать в диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Катаклизмы природы в наше время непредсказуемы. Вспомним московские зимы за последние десять лет: то аномальные морозы, то аномальные снегопады, когда снега выпадает вдвое больше нормы. <…> Но город живет своей обычной жизнью. Как удается? Дело в том, что наше хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха — в диапазоне от плюс 50 до минус 50», — рассказал Бирюков в интервью «Российской газете».

При этом заммэра подчеркнул, что работа коммунальных систем возможна только при надлежащем содержании всех инженерных систем.

Также Бирюков напомнил, что лето еще впереди и не исключены новые испытания погодой.