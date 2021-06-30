РИАМО - 30 июн. Еще 5 лет назад после сильных дождей в Москве образовывалось около 2,5 тыс. мест подтоплений, на текущий момент это число сократилось в 50 раз, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«У нас постоянно идет работа по модернизации всех инженерных сетей. Например, 5 лет назад в городе было около 2,5 тыс. мест подтоплений, которые возникали даже при среднем дожде, когда выпадало всего до 20 мм воды. Сейчас они практически все ликвидированы. Осталось мест 50, мы с ними работаем», — заявил Бирюков в интервью «Российской газете».

Он также рассказал, что за это же время проложили 360 км подземных коммуникаций и ливневых стоков, были проведены работы по изменению высот.

«Очень часто при таких перепадах погоды в Москве, как и на этот раз, бывают ветры с большой скоростью. Поэтому я прошу москвичей быть предельно внимательными к оповещениям. Они налажены хорошо — и по радио, и по ТВ, и с помощью СМС. Надо прислушиваться к предупреждениям МЧС», — добавил заммэра.

28 июня в столице прошел мощный ливень с грозой и шквалистым ветром. Были затоплены некоторые улицы, а также станции Московского метрополитена. За полтора часа в мегаполисе выпало 80% месячной нормы осадков.

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