РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Пляж в парке «Пехорка» в городском округе Балашиха засыплют белым песком, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Для комфортного отдыха жителей на пляж в парке «Пехорка» привезли 40 куб. м белого песка. Этого хватит, чтобы покрыть 600 кв. м зоны отдыха.

К благоустройству пляжей Подмосковья приступили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В места отдыха у воды в городах области завозят песок, устанавливают лежаки и зонтики.