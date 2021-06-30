РИАМО - 30 июн. Американский эпидемиолог, президент-основатель Международного общества городского здравоохранения Дэвид Влахов назвал интересной идею обследования горожан в павильонах «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Возможность периодически проходить обследование — интересная идея. Поскольку люди во всем мире разные, мне было бы интересно сначала увидеть, насколько жители хотят пользоваться такой услугой», — сказал Влахов.

Он также отметил важность получения направления к нужному врачу после прохождения пациентом первичного обследования.

Кроме того, специалист обратил внимание, что одинокие люди могут проходить периодические обследования, чтобы было с кем поговорить.

В Москве 1 июля юбилейный Московский урбанистический форум (МУФ). Одна из его главных тем посвящена трансформации города, вызванной разными факторами, в том числе пандемией. Влахов является одним из участников форума.