РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. В парке с прудом на улице Ильича в Королеве будет создана тихая зона отдыха, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве прошло очередное обсуждение проекта благоустройства парка с прудом. Парк является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав усадьбы А. Н. Крафта Костино начала 20 века. На встрече присутствовали первый заместитель главы администрации Юрий Копцик, представитель министерства благоустройства Московской области, общественники, неравнодушные жители.

Перед встречей проводилось голосование, в ходе которого жители могли высказать свое мнение по поводу благоустройства парка.

«65% опрошенных высказались за создание зоны тихого отдыха, сохранение ландшафта и зеленых насаждений, историко-культурного значения территории. В этом мнение жителей и администрации полностью совпадает», - сказал Копцик.

Жители хотят видеть в парке удобные подходы к пруду, туалет, скамейки, урны и хорошо организованную парковку.

В парке могут появиться малые архитектурные формы. Вокруг пруда обновят освещение, сделают дорожки и ограждение. Также жители высказали пожелание, чтобы территорию парка патрулировали сотрудники полиции.

Разработка проекта с учетом мнения жителей пройдет в этом году, работы по благоустройству запланированы на 2022 год. Окончательно проект примут с участием жителей на совете по паркам.