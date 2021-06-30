РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Инновационная интерактивная панель для занятий появилась в детской городской библиотеке №2 Балашихи, с просьбой об ее установке руководство учреждения обратилось к лидеру движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ефимов поддержал эту инициативу. Теперь в библиотеке установлена новая интерактивная доска для занятий, которая подключена к интернету и имеет доступ к архивам. Также на ней можно рисовать и даже создавать презентации.

Для развития мелкой моторики самых маленьких посетителей здесь появился стол для рисования песком.

Такие изменения стали возможны благодаря движению общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город». Оно было создано 12 марта 2021 года, его лидерами стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов.

Они способствуют продвижению социально значимых инициатив жителей. В первую очередь реализуются те из них, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте balashiha-srg.ru.