РИАМО - 30 июн. Для зарплатных клиентов Южного отделения ПАО Сбербанк по Московской области появилась возможность выпуска полностью виртуальной зарплатной дебетовой карты с теми же возможностями, что и у классической пластиковой, сообщает пресс-служба Сбера.

Все реквизиты карты (номер, срок действия, CVV-код и счет) хранятся в личном кабинете Сбербанк Онлайн и мобильном приложении.

Это стало возможным благодаря реализации на территории отделения проекта Сard.Less Salary.

Заказать виртуальную карту можно по ссылке или QR-коду, который сотрудник получает при заключении договора. Выпуск и активация виртуальной банковской карты осуществляется мгновенно и пользоваться ею можно сразу же после создания.

На сегодняшний день на цифровую карту в рамках проекта перешли уже более 200 человек, а сам проект активно внедряется в более чем 20 предприятиях – зарплатных клиентах отделения.

«С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит в прошлое и теряет актуальность. Уже многие наши клиенты просто дистанционно активируют свои карты и даже не забирают их в офисе. Повсеместная цифровизация банковских карт снижает негативное воздействие человека на природу. В частности, это позволяет уменьшить вред от переработки пластика. Таким образом, выбирая карту без пластика, наши клиенты вносят свой пусть и небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды», - сказал Сергей Лукиян, управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк по Московской области.

Преимущество карты без физического носителя еще и в том, что она всегда находится в руках у владельца, поэтому её данные остаются недоступными для мошенников. Совершать покупки без предъявления карты и ввода ПИН-кода также намного безопаснее, поскольку никто не видит данных карты, а бесконтактная технология защищает от двойных списаний — после оплаты покупки терминал подает звуковой сигнал и отключается автоматически.

Сами же платежи через мобильные платежные сервисы быстрее и безопаснее платежей по карте. Вместо данных карты приложение мгновенно передает продавцу зашифрованный ключ, из которого невозможно получить информацию о карте.

Пополнение и снятие денежных средств с такой цифровой карты возможно через устройство самообслуживания, оборудованное терминалом для бесконтактных платежей или через специалиста в отделении Банка при предъявлении паспорта.