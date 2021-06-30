РИАМО - 30 июн. 18 авторов инновационных разработок стали лауреатами премии «Новатор Москвы» в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конкурсы, подобные «Новатору Москвы» доказывают, что инновации — это не просто мечты или планы. Это повседневная реальность экономики Москвы. Наш город занимает достойное место среди мегаполисов, в которых рождаются технологии завтрашнего дня», — написал Собянин в своем личном блоге.

По его словам, число заявок выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом и составило 740 по 6 приоритетным направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

В финал вышли 36 работ, из которых победили 18. Победителей разделили по номинациям, например, «Проект будущего» (идеи), «Меняющие реальность» (стартапы) и «Лидеры инноваций» (серийная продукция, которая уже нашла покупателя).

Первое место заняла диагностическая платформа Oncobox (ООО «Онкобокс»). Она позволяет эффективно и точно подобрать препараты для лечения на поздних стадиях рака. Платформу активно используют в Москве, Калуге, Петрозаводске и даже в Европе.

Второе место заняли вертикальные городские фермы iFarm. Пищевые растения будут расти в закрытой системе и не зависеть от климата снаружи. Процессы выращивания максимально автоматизированы и управляются компьютером. Примечательно, что фирма «Городские теплицы Москва» начала путь с разработки мобильной игры про ферму.

На третьем месте расположился проект компании «ФармПринт». Они представили роботизированные устройства, которые автоматизируют работу медицинских лабораторий. Таже компания занимается производством персональных лекарств с точной дозировкой.

Четвертое место заняла фирма «Био Диджитал Технолоджи» с проектом мио-интерфейса — умного протеза, сенсоры которого подключаются напрямую к нервной системе человека через кожу и кости.

На пятом месте находятся изобретатели Алексей Закатов и Захар Братякин, которые разработали систему климат-контроля «Латрак». Она использует систему обогрева «тепловой насос», которая позволяет обогревать салон автобуса в зимнее время без включения дизельных обогревателей.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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