РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Главе Балашихи Сергею Юрову сделают вторую прививку от Сovid-19 в выходные, первую он сделал через полгода после перенесенного коронавируса.

«Много вопросов поступает по поводу моего отношения к вакцинации. Я сам переболел коронавирусом. Через полгода, по показаниям, как советуют специалисты, сделал первую прививку. Чувствую себя отлично. В эти выходные будет вторая», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вакцинация - личный выбор и ответственность каждого, но все видят, что вирус коварен.

«И сегодня единственный способ обезопасить себя, близких и не допустить локдауна - коллективный иммунитет за счет вакцинации», - подчеркнул Юров.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп