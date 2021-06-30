РИАМО - 30 июн. На юго-востоке столицы завершился ремонт бронзового памятника «Воин-победитель» в районе Кузьминки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Увидеть памятник можно на пересечении Есенинского бульвара и улицы Юных Ленинцев — это начало Аллеи Славы в Кузьминском лесопарке. Монумент был установлен в 2006 году.

Памятник выполнен в виде солдата с медалями на гимнастерке, который стоит на монументе в форме пятиконечной звезды.

Специалисты убрали сколы и потертости, на облицовочных плитах заделали швы и очистили памятник от загрязнений. В ходе работ также провели штукатурку и покраску задней стенки.

В столице также планируют привести в порядок памятники Юрию Гагарину, Петру Столыпину и ряд других.