РИАМО - 30 июн. Сотрудники столичной полиции задержали Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста Александра Кокорина, за драку с персоналом в одном из ресторанов, сообщает РЕН ТВ.

Кирилл Кокорин и его приятель Карен Григорян после вечеринки пришли в ресторан при одной из гостиниц. Сотрудники заведения отказались пустить пьяных молодых людей без предъявления QR-кодов.

После этого между Кокориным, Григоряном и работниками ресторана произошла перепалка и драка. На место прибыл наряд полиции, который задержал дебоширов. Молодых людей доставили в УВД по Пресненскому району около 5 утра.

Кирилл Кокорин ранее уже был осужден по делу о двух драках в Москве в 2018 году.

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев были задержаны в октябре 2018 года. Они устроили две драки, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак. Мамаев и братья Кокорины освободились по УДО 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев.

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