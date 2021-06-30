РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. В городском округе Балашиха задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у местной жительницы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил у нее мобильный телефон на улице Загородной в микрорайоне Саввино. Сумма ущерба составила 55 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний местный житель. Мобильный телефон возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.