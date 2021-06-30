РИАМО - 30 июн. В четырех районах столицы на время изменят схему движения транспорта из-за дорожных и инженерных работ, а также в связи с реконструкцией станции Толстопальцево, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения коснутся районов Таганский, Северный, Текстильщики и Внуково.

Проезд по Волгоградскому проспекту от дома 46/15, корпуса 3а до дома 46/15, строения 10 ограничат с 5 июля 2021 года по 24 января 2022 года. С 11 июля по 12 сентября введут ограничения на участке Волгоградского проспекта от дома 4, корпуса 1а на Люблинской улице до дома 46/15, корпуса 3а на Волгоградском проспекте.

Кроме того, с 1 июля по 25 августа перекрытия появятся на Советской улице в районе владения 3, строения 1 и в районе владения 1, строения 27. С 1 июля также ограничат движение на улице Летчика Спирина возле дома 2, корпуса 1, строения 3 на Челобитьевском шоссе. С 5 июля ограничат проезд по улице Мельникова.

С 1 октября 2021 по 21 февраля 2022 года введут и другие ограничения возле Советской улицы. В частности, будут перекрыто движение на пересечении Центральной и Советской улиц в районе владения 18 на Центральной улице, на Центральной улице в районе владения 1, строения 26 на Советской улице, а также в районе владения 1, строения 26 на Советской улице.

В Москве ограничат движение на Бородинском мосту и улице Зорге>>