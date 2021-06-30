РИАМО - 30 июн. На Востряковском проезде, 22б в районе Бирюлево Западное на юге столицы начался капитальный ремонт центра госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящий момент на объекте ведутся демонтажные работы, после чего приступят к стяжке полов. Затем проведут перепланировку помещений.

После перепланировки в здании проведут отделочные работы, монтаж оконных блоков и подвесных потолков. В залах ожидания выложат полы из керамогранита. Кроме того, в центре госуслуг установят новую систему водоснабжения и вентиляции, а также улучшат пожарную сигнализацию. В ходе работ также отремонтируют кровлю.

В местах ожидания для посетителей установят новую мебель, создадут удобные условия для маломобильных граждан с тактильными указателями и мнемосхемами. Стойка информации появится в вестибюле.

На время ремонта горожане могут воспользоваться центром госуслуг на Россошанском проезде, 4б. Работы планируют завершить в 2021 году.