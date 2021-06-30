РИАМО - 30 июн. В подмосковном городском округе Павловский Посад задержан 42-летний местный житель-рецедивист, его подозревают в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, а также на частные территории домовладений, расположенных в г.о. Павловский Посад, и путем перекручивания противоугонного троса похищал велосипеды и самокаты», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, полиция установила причастность мужчины к 3 аналогичным эпизодам. При обыске у него нашли и изъяли детский самокат. Остальной двухколесный транспорт он продал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Полиция занимается поиском других эпизодов его противоправной деятельности.