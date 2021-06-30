РИАМО - 30 июн. Общеобразовательная школа на 1,9 тыс. мест достроена и введена в эксплуатацию на севере Москвы на Валдайском проезде, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Четырехэтажное здание площадью 33,3 тыс. кв. м построили за счет городского бюджета.

«В школе обустроены спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На прилегающей территории провели комплексное благоустройство: оборудовали игровые площадки для детей, физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытную зону, также создали пешеходные зоны.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по результатам итоговой проверки объекту выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

«На строительстве школы в районе Левобережный инспекторами комитета проведено девять проверок качества работ. К проверкам привлекался центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Это позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. В обязательном порядке проверялось соблюдение строителями требований по профилактике Covid-19», – уточнил Войстратенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что школа в Левобережном – одна из самых больших в столице, но сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали комфортно. В ней предусмотрены отдельные блоки для начальных и средних классов.

«Верхний этаж — умные классы, где будут медицинские, технологические, ИТ-классы и так далее. Раздвижные перегородки, трансформируемые пространства — то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть», — отметил Собянин во время осмотра строящегося здания школы.