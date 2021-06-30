РИАМО - 30 июн. В городском приложении «Метро Москвы» появилась опция пополнения карты «Тройка» и покупка билета без регистрации в личном кабинете, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пользователи гаджетов, работающих на ОС Android с модулем NFC, могут сразу записать пополнение при помощи смартфона. При этом в остальных случаях, чтобы зачислить деньги на счет, необходимо приложить «Тройку» к желтому валидатору.

Приложение «Метро Москвы» уже насчитывает 5 млн пользователей. Оно позволяет покупать билеты, дает информацию о загруженности вагонов и многое другое. Порядка 1,5 млн пользователей стали участниками программы лояльности и получили свыше 413 млн бонусов.

«Тройка» признана лучшей умной билетной системой в мире по версии Transport Ticketing Global. С ее появлением очереди в кассы метро сократились на 40-70%.

В начале года приложение «Метро Москвы» признали платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021 в категории «Приложение для госсектора».

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