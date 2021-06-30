РИАМО - 30 июн. В Раменском городском округе Подмосковья задержан 40-летний уроженец Владимирской области, который подозревается в краже с участка в д. Литвиново, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее дома украли 2 телефона и 2 иконы. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. По данным следствия, он повредил окно, проник в дом и украл вещи. Похищенное изъяли и уже вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).