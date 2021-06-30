РИАМО - 30 июн. Собственники жилья в Москве могут проводить дистанционные собрания, после чего протокол с итогами будет автоматически направлен в Государственную жилищную инспекцию города и инициатору, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Протоколы собраний, проведенных на платформе «Электронный дом», теперь содержат электронную цифровую подпись оператора системы. Документ в электронном виде также может быть незамедлительно передан в управляющую компанию или другие организации.

Использование дистанционных протоколов снизить число контактов между людьми во время пандемии. Ранее инициатор собрания мог получить оригинал протокола на шестой день после окончания собрания в центре госуслуг района Басманный.

Участники собраний также могут передавать свои решения на бумажном бюллетене администратору, если не хотят голосовать дистанционно.

Подробная информация о проведении собраний в «Электронном доме» доступна на специальной странице платформы. За полгода на ней прошло порядка 300 собраний собственников жилья.

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