РИАМО - 30 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, который не позволяет взыскивать с граждан абсолютно все деньги за долги, прожиточный минимум теперь неприкасаем для банков и финансовых организаций, сообщает Газета.ru.

Взыскание по исполнительным документам больше не может быть обращено на доходы должника в размере прожиточного минимума в целом по России. Если в регионе он выше федерального уровня, то защищена будет местная сумма.

Должник может обратить службу судебных приставов (ФССП) и написать заявление о сохранении ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.

При наличии иждивенцев родитель может попросить приставов удерживать большую сумму. Исключением из новой нормы являются: выплата алиментов, возмещение физического ущерба или вреда в связи со смертью кормильца по решению суда.

Ранее в России ограничили общение кредиторов и коллекторов с родственниками и доверителями должников.

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