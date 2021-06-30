РИАМО - 30 июн. Детеныш восточноамериканского ската-бычерыла впервые появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ, форма рта данной рыбы напоминает улыбку, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Детеныш ската — первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы «Москвариума» на ВДНХ. После того, как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам», — сказала руководитель биологической службы центра Ирина Мейнцер.

По ее словам, ската планируют переселить в аквариум в экспозиции в июле. Вес новорожденного ската составляет порядка 500 г. Диаметр этого самца без учета хвоста достигает 35 см. Семь рядов зубов позволяют бычерылам доставать мякоть моллюсков, разрушая их панцирь.

Всего в экспозиции «Москвариума» свыше 30 скатов разных видов.

Детеныша бычерыла покажут 30 июня в 10:00 на YouTube-канале и страницах в соцсетях океанариума. Кроме того, стартует голосование по выбору имени для ската. Варианты будут принимать с 30 июня по 7 июля в комментариях под публикацией о рождении детеныша в Instagram. Финальный этап голосования состоится 8 июля.