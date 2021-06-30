РИАМО - 30 июн. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступает множество жалоб о навязывании российскими банками зарплатных проектов при оформлении льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса, пишет в среду газета «Известия».

Программа «ФОТ 0» (фонд оплаты труда) действует со 2 апреля 2020 года и предоставляет деньги на выплату зарплаты сотрудникам под 0% в первые полгода, а затем ставку устанавливает Центробанк. Такая мера принята для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Некоторые банки, участвующие в программе, выдвигали для предпринимателей, которые хотели получить кредит МСП, условие — открыть у них зарплатный проект. Нужно было завести в банке карты для сотрудников, на которые будут начисляться зарплаты.

В ФАС усмотрели признаки недобросовестной конкуренции в этих действиях и направили 2 банкам предупреждения, которые они исполнили в полном объеме.

Также антимонопольное ведомство направило в правительство доклад, где требует запретить банкам предоставлять льготный кредит при условии заключения договора зарплатного проекта.

«Если банки поголовно начинают вести подобную политику, то регулятору и ФАС нужно вмешиваться. При этом нельзя лишь на основании действия определенного количества организаций выпускать директиву», — сказал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

По данным Минэкономразвития, по программе «ФОТ 0» выдано 39,5 тыс. кредитов на 102 млрд рублей и поддержано порядка 1,2 млн рабочих мест.