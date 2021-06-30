РИАМО - 30 июн. Столичные школьники стали обладателями девяти наград по итогам финала Всероссийской робототехнической олимпиады, которая прошла с 24 по 26 июня в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

Три сборные из Центра педагогического мастерства заняли первые места в творческой категории, футболе роботов и открытом конкурсе творческих проектов. Ребята являются учениками школ № 548 «Царицыно», № 218, 444, 1502 «Энергия», университетского лицея № 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ и Бауманской инженерной школы № 1580.

Участниками олимпиады стали 280 команд, 29 из которых представляли столицу. Московские школьники также заняли два вторых места и четыре третьих. В неофициальном командном зачете они стали первыми, обойдя оппонентов из Тюменской области и Приморского края.

В ходе соревнований участники создавали роботов для снабжения домов энергией, роботов-пожарных и строителей. Работы оценивали судьи, которые наблюдали за конкурсом дистанционно в формате онлайн.

Лучшие участники выступят на Всемирной олимпиаде роботов в ноябре 2021 года.