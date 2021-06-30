РИАМО - 30 июн. В среду вечером на дорогах столицы могут образоваться пробки в 7 баллов из 10 возможных, сейчас загруженность дорог оценивается в 2 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сейчас движение транспорта по направлению в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Свободно движение на Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. В настоящий момент они идут на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД, Пятницком и Дмитровском шоссе, а также Большом Каменном мосту, Проспекте Мира, Волоколамском и Варшавском шоссе.

В среду в Москве ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит до 23 градусов.